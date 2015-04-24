لويس إنريكي عن مواجهة صديقه: جوارديولا الأفضل لـ3 أسباب

أثنى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة على زميله السابق ومنافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا بيب جوارديولا مدرب برشلونة.

برشلونة يلتقي بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والفائز سيكون المنتصر من مواجهة ريال مدريد ضد يوفنتوس.

وقال إنريكي عن مباراته ضد جوارديولا: "هو الأفضل. لا شكل في ذلك بالنظر إلى كيف قاد برشلونة للانتصارات وكيف فعل ذلك وكيف يزرع أفكاره حاليا في فريق جديد ودولة لغتها صعبة للغاية".

وكان إنريكي قد زامل جوارديولا في الفريق الرديف لبرشلونة قبل أن يرتقي الأخير للفريق الأول في النادي الكتالوني ويقوده لانتصارات لم تتوقف حتى رحل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وعن حظوظ برشلونة، أجاب إنريكي "لعبنا هذا الموسم 10 مباريات وفزنا في 9".

وتابع "هدفنا في المباراة ستكون الفوز. ذهابا وإيابا لأن هذه هي رؤية برشلونة دائما".