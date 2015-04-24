جوارديولا: لن أنسى تلك المواجهة أبدا.. وبرشلونة الأفضل دوما

يعرف بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن مباراته المقبلة مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون "خاصة جدا بالنسبة له".

جوارديولا كان مديرا فنيا لبرشلونة من 2008 وحتى 2012 وقاد الفريق الكتالوني للفوز بـ14 لقبا خلال تلك الفترة.

ثم ذهب جوارديولا لبرشلونة، وتولى مسؤولية الفريق الكتالوني بعد فترة زميله السابق لويس إنريكي.

وقال جوارديولا عن مواجهة برشلونة: "أعلم أنني مقبل على مباراتين لن أنساهما في حياتي. إنها مواجهة خاصة طبعا".

وأردف "أنا سعيد لأني أواجه صديقي إنريكي. إنه مدرب ممتاز وشخص مميز".

نحتاج الجميع

وعن المصابين في بايرن وأبرزهم خابي مارتينيز وآريين روبن وفرانك ريبري ومهدي بنعطية، قال بيب: "سنحتاج الجميع أن يعود. برشلونة الأقوى صدقوني".

وتابع "برشلونة الأفضل. وأنا حسن الحظ لأن الفرصة أتيحت لي للعودة إلى هذا".

وسيسعى برشلونة للانتقام من بايرن ميونيخ إذ أن أخر مواجهة جمعتهما في 2012-2013 فاز فيه الفريق البافاري 7-0 بجمع نتيجتي الذهاب والعودة.