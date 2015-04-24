ريال مدريد: خوض مباراة الإياب أمام يوفنتوس على أرضنا يمثل ميزة طفيفة

(إفي): اعتبر مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إميليو بوتراجينيو، أن إقامة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام يوفنتوس الإيطالي، يمثل "ميزة طفيفة".

وبعد إجراء القرعة اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بمدينة نيون السويسرية، أكد بوتراجينيو أن يوفنتوس "منافس يدافع بطريقة جيدة للغاية"، لكنه اعتبر أن إقامة الإياب في معقل الريال قد يشكل "ميزة طفيفة" لحامل اللقب.

وعلى الرغم من ذلك، ذكر مدير العلاقات المؤسسية في النادي الملكي خلال تصريحات لقناة (كانال بلوس) الإسبانية أنه في العام الماضي حين التقى ريال مدريد في نفس الدور ببايرن ميونيخ، الذي كان "الأصعب" في البطولة، تمكن الملكي من خوض مباراة الإياب بطمأنينة، بناء على نتيجة جيدة ذهابا، ومن ثم طالب لاعبي الريال بأن "ينتبهوا إلى كل التفاصيل".

وأوضح أن "الهدف هو العودة بنتيجة جيدة من تورينو"، في إشارة لمباراة الذهاب التي تقام في السادس من مايو المقبل.

وبعد "المجهود الكبير" الذي قام به لاعبو الميرنجي خلال دور ربع نهائي البطولة أمام أتليتكو مدريد، أعرب بوتراجينيو عن ثقته في أن الفريق سيحافظ على نفس المستوى.

وقال بوتراجينيو أن أحد أبرز لاعبي المنافس القادم، سيكون اللاعب ألفارو موراتا، الذي ترك نادي ريال مدريد الصيف الماضي من أجل الانضمام إلى يوفنتوس، مشيرا إلى أن أنه "يؤدي بشكل استثنائي هذا الموسم".

وردا على سؤاله حول المصابين بين صفوف الريال، أشار مدير العلاقات المؤسسية إلى أن "كل لاعب في الفريق يتمتع بالمستوى الكافي من أجل مواجهة أي تحد"، موضحا أن "هذه المواجهات تمثل تحديا لأنها ستشهد نزالا بين فريقين أسطوريين".