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' ستكون أفضل مباريات نصف نهائي في تاريخ دوري الأبطال أوروبا '

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' ستكون أفضل مباريات نصف نهائي في تاريخ دوري الأبطال أوروبا ' ' ستكون أفضل مباريات نصف نهائي في تاريخ دوري الأبطال أوروبا '

(إفي): قال لاعب كرة القدم الألماني السابق بول برايتنر، ممثل بايرن ميونيخ في قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، إن مباريات قبل نهائي البطولة الحالية "هي الأفضل في التاريخ".

وقال برايتنر بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة مع بايرن، ويوفنتوس مع ريال مدريد حامل اللقب "إنها أفضل مباريات نصف نهائي في تاريخ دوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله عن مواجهة برشلونة مع بايرن ميونخ اعتبر برايتنر أن الفريقين عليها تقديم مستوى عال خلال لقائي الذهاب والعودة "لهزيمة الآخر".

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