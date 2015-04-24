سيفيليا: مواجهة فيورنتينا صعبة.. ولكن سعداء بتجنب نابولي

(إفي): أكد المدير الرياضي في نادي سيفيليا الإسباني رامون رودريجيز مونشي أن مواجهة فريق فيورنتينا في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي "صعبة للغاية" لا سيما وأن الفيولا "يلعب في دوري تنافسي إلى أقصى درجة".

وأشار مونشي إلى أنه "واثق" من أن الفريق الإيطالي "سيجعل الأمور معقدة جدا" على سيفيليا، مشددا على أن "أي من المنافسين في نصف النهائي يحظى بالاحترام بعد تطلعه للفوز باللقب".

من جانبه، قال المسئول الآخر بالنادي الأندلسي أوسكار أرياس إن "أي فريق من المنافسين كان صلبا"، معربا في الوقت ذاته عن سعادته لأن "نابولي يعتبر الحصان الأسود في القرعة وتجنبناه".

كما اعتبر أرياس أن "فيورنتينا هو أحد الفرق الإيطالية التي تمتاز بروح تنافسية هائلة" ستجعل دور نصف النهائي "جذابا ومفتوحا وذا مستوى عال"، في مواجهة فريقه الذي "أطاح بفرق كبيرة مثل بروسيا مونشنجلادباخ وفياريال وزينيت".

وأوضح أرياس أنه "هادئ" إزاء مواجهة الفريق الإيطالي لأن "سيفيليا يعطي انطباعا بأنه فريق تنافسي للغاية يستطيع الفوز على أي منافس مهما كان".

ومن المنتظر أن تجرى مباراة الذهاب في الدوري الأوروبي في السابع من مايو المقبل على ملعب رامون سانشيز بيثخوان معقل سيفيليا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب (استاديو أرتميو فرانكي) في فلورنسا في 14 من نفس الشهر.