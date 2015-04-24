بايرن: مواجهة بين جوارديولا وإنريكي؟ المدربون لا يلعبون

(إفي): قال المدير الرياضي في بايرن ميونيخ ماتياس زامر إنه لا يجب النظر إلى مباراتي فريقه أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، باعتبارها مواجهة بين بيب جوارديولا، مدرب البرسا السابق والبافاري الحالي، ولويس إنريكي مدرب الفريق الكتالوني لأن "المدربين لا يلعبون" وأن من سيتواجد في الملعب هم اللاعبون.

وأوضح زامر "اتفهم أن يرى كثيرون الأمر هكذا. لويس إنريكي يقدم موسما جيدا رغم الصعوبات التي واجهها في البداية وبيب بطبيعة الحال يجذب الاهتمام. لكنني اعتقد أن الاهتمام يجب توجيهه ناحية اللاعبين، هم من سيلعبون وليس المدربون".

بالمثل، أضاف زامر أن البايرن يجب أن يخرج كل ما في جعبته من أجل الفوز على البرسا، ونفس الأمر أمام أي فريق من المنافسين الآخرين.

وأبرز "إذا لم تبذل كل جهدك في هذه الأدوار المتقدمة ستمنى بالفشل. قال البعض قبل إجراء القرعة إن يوفنتوس هو الخصم الأسهل. هؤلاء أغبياء".

وشدد المدير الرياضي للبايرن على أن نصف النهائي يستلزم وجود "فريق قوي على أرضية الملعب"، مشيرا إلى أنه ينتظر عودة بعض المصابين مثل آريين روبن، رغم أنه لم يبد متفائلا حيال فرانك ريبري.

وتابع "حالة روبن تتحسن، فرانك بحاجة لمزيد من الوقت. لكن على أية حال سنحظى بفريق قوي داخل الملعب. لقد أظهرنا ما لدينا في مباراة الإياب أمام بورتو".

واختتم "في النهاية الأفضل سيفوز ونحن نريد أن نكون الأفضل".