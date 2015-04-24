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«الأوقاف» تنفي إحاله 4 أئمة بالشرقية للتحقيق لبث فتنة التسمم

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«الأوقاف» تنفي إحاله 4 أئمة بالشرقية للتحقيق لبث فتنة التسمم «الأوقاف» تنفي إحاله 4 أئمة بالشرقية للتحقيق لبث فتنة التسمم

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قال الشيخ مجدى بدران ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية ، أن لا صحة لما تردد بعدد من المواقع بإحالة 4 من أئمة المساجد بمركز الابراهيمية للتحقيق ، لاتهامهم ببث الرعب والفتنة عبر ميكرفونات المساجد ، اثناء مشكلة التسمم بمركز الابراهيمية .

وصرح بدران انه لم يتم إحالة اى امام من قبل مديرية الاوقاف بالشرقية للتحقيقات ، مشيرا الى ضرورة تجنب اطلاق التصريحات الغير صحيحة والالتفات لتأثير الشائعات فى تلك الفقرة الحرجة .

وكانت حالات تسمم جماعية قد اصابت اهالى الابراهيمية صباح اليوم ، وجارى الوقوف على سبب التسمم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة واجراء تحاليل لمياة الشرب لمعرفه السبب الرئيسى وراء التسمم .

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