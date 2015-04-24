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وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بالمنوفية.. ويُقيل مديري إداراتي الباجور وتلا

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وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بالمنوفية.. ويُقيل مديري إداراتي الباجور وتلا وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بالمنوفية.. ويُقيل مديري إداراتي الباجور وتلا

وزير الاوقاف

تفقد، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساجد محافظة المنوفية، وأدى صلاة الجمعة بين المصلين، واستمع للخطبة في أكثر من مسجد ورصد مخالفات للأئمة والخطباء من حيث تجاوز وقت الخطبة وعدم الالتزام بموضوعها الموحد والتطرق للسياسة.

وقرر وزير الأوقاف خلال جولته، إقالة كل من الشيخ المهدي عبد القادر عبد ربه مدير إدارة الأوقاف بالباجور، والشيخ محمود جبير مدير إدارة الاوقاف بتلا من عملهما الإداري مع خصم 10 أيام من راتب كل منهما لتقصيرهما في القيام بواجبهما الوظيفي ، وأوصى بسرعة انتهاء التحقيقات في موعد أقصاه أسبوع.

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