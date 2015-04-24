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حفتر: الجماعات الإرهابية في ليبيا تحصل على السلاح من قطر وتركيا

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حفتر: الجماعات الإرهابية في ليبيا تحصل على السلاح من قطر وتركيا حفتر: الجماعات الإرهابية في ليبيا تحصل على السلاح من قطر وتركيا

اللواء خليفة حفتر

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول خليفة حفتر، إن الجيش لا يريد إحداث دمار أو تخريب في طرابلس، وإن وحدات من الجيش داخل المدينة ستتحرك في الوقت المناسب، مع زيادة الضغط على المنطقة الغربية.

وأضاف حفتر في لقاء خاص مع “سكاي نيوز عربية” أن الجيش يتقدم ببطء، لكن بطريقة محسوبة، قائلا: “نريد السيطرة من قبل قوات الجيش فقط، هذه هي الجهة الشرعية التي يجب أن تتحكم في مصير البلاد”.

وانتقد حفتر موقف مجلس الأمن الرافض لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، معربا عن رفضه لسعي أوربا لاستصدار قرار لضرب المهاجرين غير الشرعيين بالبحر، وأكد أن حل المشكلة يكون بتسليح الجيش الليبي.

وأكد أن جماعات إرهابية تأتي بالسلاح عن طريق تركيا وقطر، إلا أن الجيش الليبي لا يمتلك السلاح الكافي للتعامل مع هذه الجماعات.

وأعرب عن رغبته في تشكيل قوة مشتركة للعرب، قائلا إنه لا يعارض إطلاق عملية مشابهة لعاصفة الحزم في ليبيا.

وأشار القائد العام للقوات الليبية إلى أن عناصر تنظيم “داعش”، تمكنوا من دخول ليبيا عبر والسودان ومالي بالإضافة إلى المعابر البحرية، “ليجدوا جميع التسهيلات التي تمكنهم من التحرك في ليبيا”.

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