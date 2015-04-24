بالصور.. "ضابطات المستقبل" يزرن أهالى الشهداء بكفر الشيخ

نشرت حملة "ضابطات المستقبل" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، زيارة عناصر الحملة، لأهالى الشهداء فى محافظة كفر الشيخ، حيث تمت زيارة أسر الشهداء، محمد عيد، كريم سعد الذهنى، الشهيد إسماعيل من قرية الخادمية.

وأشادت الحملة بصبر وثبات أهالى الشهداء، والذين أبدوا قناعتهم بأهداف حملة "ضابطات المستقبل"، وقاموا بالتوقيع على الاستمارات الخاصة بها.



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ضباطات المستقبل فى منزل أحد الشهداء



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يلتقطن صورة مع والد الشهيد



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صورة أمام منزل الشهيد



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مع أسرة شهيد آخر



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أهالى الشهيد مع عناصر الحملة