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بالصور.. "ضابطات المستقبل" يزرن أهالى الشهداء بكفر الشيخ

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نشرت حملة "ضابطات المستقبل" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، زيارة عناصر الحملة، لأهالى الشهداء فى محافظة كفر الشيخ، حيث تمت زيارة أسر الشهداء، محمد عيد، كريم سعد الذهنى، الشهيد إسماعيل من قرية الخادمية.

وأشادت الحملة بصبر وثبات أهالى الشهداء، والذين أبدوا قناعتهم بأهداف حملة "ضابطات المستقبل"، وقاموا بالتوقيع على الاستمارات الخاصة بها.

ضباطات المستقبل فى منزل أحد الشهداء -اليوم السابع -4 -2015
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ضباطات المستقبل فى منزل أحد الشهداء

يلتقطن صورة مع والد الشهيد -اليوم السابع -4 -2015
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يلتقطن صورة مع والد الشهيد

صورة أمام منزل الشهيد -اليوم السابع -4 -2015
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صورة أمام منزل الشهيد

مع أسرة شهيد آخر -اليوم السابع -4 -2015
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مع أسرة شهيد آخر

أهالى الشهيد مع عناصر الحملة -اليوم السابع -4 -2015
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أهالى الشهيد مع عناصر الحملة


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