أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن المنيا يفتتح قسم شرطة ويطالب الضباط بحسن معاملة المواطنين

Google+ Print
مدير أمن المنيا يفتتح قسم شرطة ويطالب الضباط بحسن معاملة المواطنين مدير أمن المنيا يفتتح قسم شرطة ويطالب الضباط بحسن معاملة المواطنين
افتتح اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، يرافقه عدد من مساعديه، ورئيس مباحث قسم المنيا، ورئيس فرع الأمن العام، قسم شرطة المنيا فى موقعه الجديد بجوار مركز الشرطة.

وقام مدير الأمن بتفقد النوبتجية، وغرف الحجز، واجتمع بالضباط والأفراد لحثهم على حسن معاملة المواطنين، وبذل أقصى جهودهم لضبط الحالة الأمنية.

كما ترأس مدير الأمن حملة أمنيه مكبرة بمدينة المنيا، أسفرت عن ضبط 6 قضايا مخدرات، وقطعتين سلاح نارى بدون ترخيص، بالإضافة إلى 22 قضية تموينية، و291 مخالفة مرافق و53 متهم محكوم عليه بالسجن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365