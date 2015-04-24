مدير أمن المنيا يفتتح قسم شرطة ويطالب الضباط بحسن معاملة المواطنين

افتتح اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، يرافقه عدد من مساعديه، ورئيس مباحث قسم المنيا، ورئيس فرع الأمن العام، قسم شرطة المنيا فى موقعه الجديد بجوار مركز الشرطة.

وقام مدير الأمن بتفقد النوبتجية، وغرف الحجز، واجتمع بالضباط والأفراد لحثهم على حسن معاملة المواطنين، وبذل أقصى جهودهم لضبط الحالة الأمنية.

كما ترأس مدير الأمن حملة أمنيه مكبرة بمدينة المنيا، أسفرت عن ضبط 6 قضايا مخدرات، وقطعتين سلاح نارى بدون ترخيص، بالإضافة إلى 22 قضية تموينية، و291 مخالفة مرافق و53 متهم محكوم عليه بالسجن.