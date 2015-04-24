بالصور.. "تمرد السويس" تنظم زيارة للنقطة الحصينة احتفالاً بعيد تحرير سيناء

احتفل أعضاء حركة تمرد بالسويس، اليوم الجمعة، بعيد تحرير سيناء بمشاركة عدد من الأعضاء والمواطنين بالسويس بزيارة مواقع النقطه الحصينة بعيون موسى والاحتفال بذكرى التحرير بين مجندى وضباط الجيش الثالث.

وقال محمد فداء أحد قيادات حركة تمرد، أنهم أرادوا أن يحتفلوا بعيد تحرير سيناء هذا العام بشكل مختلف مع المجندين باحد أهم المناطق التى تبرهن على قوة الجيش المصري، وهزيمته للعدو الإسرائيلي.

يذكر أن النقطة الحصينة كان العدو الصهيونى يستخدمها للهجوم على مدينه السويس الباسله بالمدافع، واستطاعت قواتنا المسلحة فى تحريرها وحماية المدينة الباسلة رغم صعوبه تلك التحصينات.



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النقطة الحصينة



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جانب من أعضاء حركة تمرد



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داخل منطقة النقطة الحصينة



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أعضاء تمرد وحديث عن القوات المسلحة



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جانب من زيارة النقطة الحصينة



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حديث عن عيد تحرير سيناء



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جانب من الحديث عن النقطة الحصينة بعيون موسي