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فيريرا يجتمع بمحمد إبراهيم ويوجه رسالة لرضا العزب

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فيريرا يجتمع بمحمد إبراهيم ويوجه رسالة لرضا العزب فيريرا يجتمع بمحمد إبراهيم ويوجه رسالة لرضا العزب

اجتمع جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك باللاعب محمد إبراهيم والذي من المنتظر أن ينضم للفريق بدءا من الموسم المقبل.

وكان إبراهيم قد عاد للزمالك مرة أخرى بعد رحلة احتراف قصيرة في نادي ماريتيمو البرتغالي لم تكلل بالنجاح.

ولم يوقع إبراهيم على عقود انضمامه بشكل رسمي مع الفريق حتى الآن وهناك خلاف بينه وبين إدارة النادي على مدة العقد، إذ تود الإدارة أن تكون مدة العقد خمس سنوات، بينما يريد إبراهيم عقدا يمتد لثلاث سنوات فقط.

وواصل لاعب الفريق رضا العزب التدريبات الفردية وذلك بعد عودته للنادي منذ أيام قليلة عقب إجراؤه لعملية جراحية خارج .

وشد فيريرا من أزر رضا العزب وطالبه بمواصلة التدريب بشكل جيد حتى يصبح له دورا مع الفريق في المرحلة المقبلة.

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