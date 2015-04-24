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باسم مرسي: لا توجد أزمة في شعري .. ولم أدخل في مشادة مع ضابط

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باسم مرسي: لا توجد أزمة في شعري .. ولم أدخل في مشادة مع ضابط باسم مرسي: لا توجد أزمة في شعري .. ولم أدخل في مشادة مع ضابط

نفى باسم مرسي مهاجم الزمالك أن يكون قد دخل في مشادة مع ضابط شرطة كما تردد في بعض الصحف مشيرا إلى أنه علاقته بالجميع طيبة.

وقاد باسم مرسي فريقه الزمالك للفوز على الاتحاد بهدفين نظيفين بعد أن سجل هدف فريقه الثاني ليواصل تربعه على عرش صدارة الدوري.

وقال باسم مرسي لـFilGoal.com "لم أدخل في أي مشادة مع أحد الضباط كما تردد، علاقتي بالجميع طيبة والجميع يعلم أنني أركز على الكرة فقط".

وأضاف "تجاوزنا أزمة قص شعري عندما طالبني بذلك مرتضى منصور رئيس النادي. ولا توجد مشكلة في هذا الشأن وأيضا لم أدخل في مشادة مع أيمن حفني، هو أفضل لاعب في حاليا والجميع يستفيد منه وعلاقتي به طيبة".

وكان مرتضى منصور قد طالب اللاعب في اجتماعه مع اللاعبين في وقت سابق:"قص شعرك يا باسم هذا أخر تحذير لك".

وتابع "أركز على شيء واحد فقط في الوقت الحالي، هو الفوز ببطولة الدوري من أجل تحقيق الإنجاز الذي ابتعد عن الفريق منذ وقت طويل".

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