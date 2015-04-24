جاريدو لـ في الجول: كل التقدير لمنظومة الأهلي كلها.. وهذا ما كنت أقصده من الحوار

حصل FilGoal.com على توضيح من خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي عن الحوار الذي أثار جدلا حول مستقبل المدرب الإسباني مع الفريق الأحمر.

جاريدو تحدث في حوار صحفي عن 5 معوقات تواجهه في مشواره مع الفريق الأحمر، كاشفا عن بعض الكواليس بينه وإدارة الأهلي.

بعد الحوار، تحدث مسؤولو الأهلي بشكل رسمي عن نيتهم التحقيق مع جاريدو بشأن ما قاله في حق الإدارة.

وعقب جاريدو لـFilGoal.com على كل هذا "أولا أؤكد كل تقديري واحترامي لمنظومة الأهلي كلها بقيادة محمود طاهر والمشرف العام على قطاع الكرة علاء عبد الصادق ومدير الكرة وائل جمعة".

في الجول ينشر.. نص حوار جاريدو الذي يتحدث فيه عن 5 مصاعب مع الأهلي

وتابع "أحترم وأٌقدر الجميع في الأهلي. ودوما أقول إن اللاعبين في الأهلي نموذجا يحتذى به في الاحترافية".

وأوضح ما حدث "حين تحدثت كان هدفي عرض المشاكل التي تعترض سبيل الفريق وتطوره".

الأهلي لـ في الجول: هذا هو ردنا الرسمي على "الحوار الذي أجراه جاريدو"

وأكمل "لكني لم أكن أقصد تحميل أحد المسؤولية سواي. لم أحمل اللاعبين المسؤولية أو الإدارة".

وأردف "لم يكن هدفي الهروب من المسؤولية ولم أكن أسوق المبررات لفشل أو إلقاء اللوم على أفراد أخرين في المنظومة".

كلمات ليست جديدة

وأفاد جاريدو لـFilGoal.com "كلماتي في الحوار الصحفي كذلك لم تكن جديدة. قلتها في عشرات الأحاديث الصحفية والمؤتمرات. كلماتي عن الملاعب والأمن ومواقيت المباريات وكل شيء".

وفسر "الإدارة لم تتأخر عن مساعدتي. لكن هناك أشياء ليست في أيديهم مثل الملاعب مواعيد المباريات، ولهذا تحدثت عن الأمر كعقبة لكني لم أكن أتهم أحدا".

وأكمل "لم أكن أتمنى أن يتم فهم كلماتي خارج النسق. كنت أرغب أن يتم أخذ تلك الرسائل بمحمل جيد".

الأهلي للأبد

وعن مستقبله مع الأهلي أجاب جاريدو "فزت بلقبين. الفريق يتطور ونقدم كرة جيدة".

وأضاف "أحب تجربتي مع الأهلي كلها. أريد طبعا الاستمرار وتركيزي كله في هذا الأمر".

وأتم "وسأتحدث مع الإدارة وأوضح كل شيء يخص ما قلته".

الأهلي لـ في الجول: حوار جاريدو؟ الرجل تلقى مساندة كاملة.. ولا ندري سببا لشكواه