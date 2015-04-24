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«الصحفيين» تستنكر فصل الأهرام لمحمود مسلم.. ومصادر: السبب حملة المصري اليوم ضد الداخلية

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«الصحفيين» تستنكر فصل الأهرام لمحمود مسلم.. ومصادر: السبب حملة المصري اليوم ضد الداخلية «الصحفيين» تستنكر فصل الأهرام لمحمود مسلم.. ومصادر: السبب حملة المصري اليوم ضد الداخلية

قال جمال عبد الرحيم -سكرتير عام نقابة الصحفيين- إن قرار مجلس إدارة جريدة الأهرام بتهديد الكاتب الصحفي محمود مسلم -رئيس تحرير جريدة المصري- بالفصل، قرار تعسفي، مشيرًا إلى أن مسلم قد حصل علي إجازة بدون مرتب بشكل قانوني، وهناك عشرات من الصحفيين بالمؤسسات القومية حصلوا على إجازات بدون مرتب، ويعملون بصحف خاصة وهذا حق أصيل لهم.

وأضاف عبد الرحيم، إنه كان يتمنى ألا تقع مؤسسة الأهرام «العريقة» في هذا الخطأ الجسيم، وفي هذا التوقيت الذي ينتظر فيه الزميل محمود مسلم التحقيق، يوم الأحد القادم، في بلاغ وزارة الداخلية ضده عن ملف ثقوب في البدلة الميري.

وربطت مصادر مطلعة بين قرار الأهرام -الخاص بفصل مسلم- وبين الازمة الدائرة بين المصري ووزارة الداخلية، وأكدت أن هناك حملة منظمة ضد محمود مسلم، بسبب هذه الأزمة، بدأت باستدعائه للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، ثم التهديد بفصله من الأهرام، بالإضافة إلى مضايقات آخرى، وكذلك شن حملة عليه من قبل بعض مقدمى البرامج وعدد من الصحف.

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