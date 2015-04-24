جيش الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الجمعة نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى أطلقت النار بشكل كثيف على المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فى الأجواء الشرقية لمحافظتى الوسطى وخان يونس، وأشارت المصادر إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة مغادرة المزارعين لأراضيهم.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد أطلقت فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة عدة قذائف على موقع للمقاومة الفلسطينية فى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ فلسطينى وسقوطه فى أرض مفتوحة فى المجلس الإقليمى "شعار هنيغف" المحاذى للقطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل شبه يومى الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما

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