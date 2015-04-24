البشير يؤكد: الانتقادات الغربية للسودان لن تؤثر على الانتخابات

وصف الرئيس السودانى عمر البشير الجمعة الانتقادات الغربية التى لاحقت الانتخابات العامة الأسبوع الماضى بـ"الاستعمارية" مؤكدا أنها لن تؤثر على "المسيرة الديموقراطية".

وأصدرت بريطانيا والنروج والولايات المتحدة بيانا مشتركا الاثنين اعربت فيه عن أسفها إزاء "فشل حكومة السودان فى تنظيم انتخابات حرة نزيهة وسط أجواء مناسبة"، وقال البشير خلال مؤتمر وزراء الدفاع لدول شرق إفريقيا "لقد عانينا فى السودان من الحصار الجائر والاستهداف غير المبرر لأكثر من 25 عاما، غير أننا لم ولن نستسلم واستطعنا بفضل الله علينا أن ننجز الكثير من أهدافنا الاقتصادية والأمنية والسياسية وكان آخرها الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأضاف "اقر كل الذين راقبوها (الانتخابات) بما فى ذلك الاتحاد الأفريقى بنزاهتها وشفافيتها وبرغم ذلك لم ترض بعض الأطراف الاستعمارية وهذا لن يؤثر على المسيرة الديموقراطية والحوار الوطنى لبلادنا"، ومنذ وصول البشير إلى السلطة عبر انقلاب عسكرى فى 1989، يواجه السودان عزلة دولية وحصار اميركى على التبادلات التجارية منذ العام 1997 بسبب اتهامات عدة تتضمن انتهاك حقوق الانسان.

>