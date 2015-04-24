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مقتل مسجل خطر بالدقهلية فى مشاجرة مع جاره بسبب الخلاف على تليفون محمول

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مقتل مسجل خطر بالدقهلية فى مشاجرة مع جاره بسبب الخلاف على تليفون محمول مقتل مسجل خطر بالدقهلية فى مشاجرة مع جاره بسبب الخلاف على تليفون محمول
لقى مسجل خطر مصرعه، اليوم الجمعة، على يد أحد جيرانه بسبب الخلاف على جهاز محمول.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى العقيد أحمد راتب مفتش مباحث طلخا، يفيد مقتل محمد ش.ا.ج.32 سنة، مبيض محارة، له كارت معلومات (مسجل خطر).

وانتقل الرائد أحمد شبانة، رئيس مباحث طلخا إلى محل الواقعة حيث دلت التحريات على قيام محمد ح.م. 28 سنة، بقتله بسبب محاولة الأخير استرداد جهاز محمول خاصة أحد أصدقائه، الذى استولى عليه القتيل عنوة كما أن المتهم كان على خلاف قديم بالضحية لتسببه فى حبس أحد أقاربه، وتم تحرير محضر 5633 جنح طلخا.

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مصر 365