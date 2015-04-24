موجز أخبار مصر للساعة 6: 481 حالة تسمم بينهم 70 شخصا تحت العلاج و3 خطرة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، كان على رأسها ارتفاع حالة التسمم فى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، إلى أكثر من 400 حالة، نتيجة تناول مياه الشرب، فيما أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب أن المياه صالحة للاستهلاك، وأن سبب الأزمة اعتماد المواطنين على شراء مياه من السيارات المتواجدة فى الشوارع عن طريق "الجراكن".

فى سياق مختلف، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أنه سيتم البدء فى توصيل المرافق للقاهرة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة الخط المقرر مده من محطة مياه العاشر للعاصمة الإدارة الجديدة لم يتم تحديدها بعد، وسيتم عرضها على اللجنة الفنية التى شكلها الوزير، الأسبوع المقبل، لتحديد التكلفة وطول الخط، وشركة المقاولات التى ستنفذ المشروع.

- بدء توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة بعد 3 أسابيع

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