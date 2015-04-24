موجز الصحافة العالمية..حزب الله يبنى مهبطا للطائرات بدون طيار بالبقاع

ركزت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الجمعة، على عدد من القضايا الهامة منها، ما ذكره موقع "جانيس" البريطانى المختص بالشئون العسكرية والدفاعية، أن حزب الله شيد مهبطا للطائرات فى وادى البقاع الشمالى لطائراته بدون طيار، وفقا لتحليل صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية.

وذكر الموقع أن المهبط من شريط واحد ويقع فى منطقة نائية وقليلة السكان على بعد 10 كيلومترات جنوب بلدة الهرمل، و18 كيلومتر غرب الحدود السورية، مشيرا إلى أن عملية بناء المهبط تمت فى الفترة بين 27 فبراير 2013 و19 يونيو 2014.

وفقا للصور التى أصبحت متاحة للجمهور مؤخرا على جوجل إرث، يتألف المهبط من شريط واحد غير ممهد طوله حوالى 670 مترا، وعرض 20 مترا، وتم إقامته بمواد من محجر قريب لبناء الطرف الشمالى للشريط. وتم بناء على شريط أقصر كان موجودا على الأقل منذ عام 2010.

من جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن السويسريين يقبعون على عرش السعادة فى العالم، بعدما حلت بلادهم على رأس مؤشر السعادة العالمى.

وأشارت الصحيفة إلى أن سويسرا استولت على لقب أسعد دول العالم من الدنمارك، لكن الدول الإسكندنافية لا تزال تحتل ما يقرب من نصف قائمة أول 10 مناطق على مؤشر الرفاهية العالمى. وفى تقرير السعادة العالمى الثالث الذى يضم الآن 158 دولة، تراجعت الدنمارك إلى المركز الثالث بعد سويسر وأيسلندا، كما جاءت النرويج وفنلندا والسويد فى المراكز الأولى، وحلت بريطانيا فى المركز الحادى والعشرين.

بدورها، ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن الشرطة الإيطالية فككت شبكة من المتطرفين الإسلاميين، الذين ربما كانوا يخططون لهجوم على الفاتيكان، وقالت الشرطة الإيطالية اليوم، الجمعة، إنها تشن عملية واسعة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم مسلح مستوحى من القاعدة، والذى ربما خطط أعداؤه لهجوم ضد الفاتيكان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مقتل رهينتين أمريكى وإيطالى إحدى ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار فى باكستان فى يناير الماضى تسلط الضوء على مخاطر حرب طويلة المدى وغير مرئية إلى حد كبير يتم شنها عبر شاشات الفيديو وفى بعض الأحيان فى ظل عدم توافر معلومات استخباراتية كاملة.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى آى إيه" سمحت بالهجوم بهدف القضاء على مجمع مرتبط بتنظيم القاعدة، دون أن تكون لديها أى فكرة عن احتجاز رهائن به على الرغم من مئات الساعات من المراقبة، حسبما قال مسئولون أمريكيون. وحتى بعدها، لم تدرك الوكالة فى بادئ الأمر أنها قتلت أمريكيا طالما سعت لإنقاذه، حتى أصبحت الأخبار الموجعة واضحة بمرور الوقت.

بدورها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن اليهود الإيرانيين فى إسرائيل يشعرون بالقلق إزاء الاتفاق النووى بين طهران والقوى الغربية.

وتشير الصحيفة إلى أنه لا يوجد دول كثيرة راقبت عن كثب البرنامج النووى الإيرانى أكثر من إسرائيل، التى ترى الجمهورية الإسلامية تهديدا وجوديا لها. وداخل إسرائيل، يوجد يهود إيرانيون بين هؤلاء الذين لا يشعرون بالراحة إزاء فكرة الوصول إلى اتفاق نهائى.

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