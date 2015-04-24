بالفيديو..عطل مفاجئ بـ”سلم كهربائى” يضع الوزراء فى موقف محرج بأرض المعارض

فى واقعة طريفه، تعطل السلم الكهربائى”المتحرك ” بأرض المعارض بعدد من وزراء مصر ، أثناء إطلاق مبادرة “أشتغل”.

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تحت عنوان لإطلاق مبادرة ” اشتغل” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزاء، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والصندوق الاجتماعى للتنمية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى تمثيل عدد من الشركات وهئيات المجتمع المدنى يأتى على رأسهم المدير الإقليمى لشركة ريماكس مصر خالد منتصر، بالإضافة إلى المهندس خالد عبد القادر المدير التنفيذى لمايكروسوفت مصر، وبحضور جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأكد حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن المبادرة تأتى بالتعاون مع أبراج مصر، والأهلى للتنمية العقارية والشركة المصرية للاستشارات والتجارة ( إكترا ) والوايلر فريد للطلمبات، وأوراسكوم للتنمية، بالإضافة إلى إيه آى سى فاينان، وبرنامج Key لتنمية المهارات، وبريوش دوري، وبنك الإسكندرية، وبيبسيكو، وتريدكو، وروستر، ورويال، وسانكَ سِك، وستاديا، وسياك القابضة، وطنطا موتورز، وعمار للبناء، وقنديل للصلب، ولايت واي، ومشرق لتنمية الأعمال، ومونجيني.