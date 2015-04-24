شركة القناة تؤكد صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمى بالمحافظات الثلاث

أعلن عادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه محافظات القناة، أن المهندس على حسين، رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعطى توجيهاته السريعة إلى الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الجودة والمعامل بأخذ عينات اليوم من جميع مآخذ المحطات ومن مياه الشرب الناتجة من المحطات، وسرعة إعلان النتائج على المواطنين فى القطاعات الثلاثة السويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وأشار عبد المنعم إلى متابعته مع رئيس قطاع المعامل والجودة، وأكد أن كافة النتائج التى تم تحليلها خلال الـ24 ساعة الماضية سليمة ومطابقة وصالحة للاستخدام، وأنه يتم أخذ العينات من المحطات بصفة مستمرة وجميعها سليمة وصالحة.

وأضاف عبد المنعم، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم المتابعة وعرض نتائج العينات للمواطنين بكل شفافية، وفقا لاهتمام ومتابعة رئيس الشركة المستمرة لهذا الشأن وعرض النتائج على الشركة القابضة.