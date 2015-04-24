بالصور..”حارتنا المصرية لتنمية المجتمع” تُقيم حملة للتبرع بالدم بالإسكندرية



> أقامت اليوم الجمعة، مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع، حملة للتبرع بالدم، بمناسبة الاحتفالية بعيد تحرير سيناء، فى منطقة كوبرى إستانلى كورنيش الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس إيهاب زكريا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، وقد شارك المارة من أبناء المحافظة بالتبرع بالدم، وتم إنشاد الأغانى الوطنية.

ومن جانبه قال المهندس إيهاب زكريا، إن مؤسسات المجتمع المدنى يجب أن تمارس دورها فى توعية المواطنين نحو مسئولياتهم فى دعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب.

وناشد أبناء الوطن الشرفاء أن يتوجهوا بالتبرع بالدم لصالح المصابين الذين تنالهم يد الإرهاب الغاشم يومياً، ونوه إنه سيتم أسبوعياً إقامة حملات تبرع بالدم، والتى لاقت إقبال شديد من قبل السكندريين.