رقبتك بتوجعك؟.. تعرف على أسباب الإصابة بالفقرات العنقية

قد يشعر الكثيرون ببعض الآلام فى الرقبة، وهذا الشعور يطرح الكثير من الأسئلة، ومن أهمها.. ما هو السبب وراء الإحساس بالألم فى هذه المنطقة؟.

يقول الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن الشعور بالآلام فى منطقة الرقبة بشكل مستمر يمكن أن يحدث نتيجة للإصابة ببعض الأمراض، كما أن فقرات الرقبة لها أهمية كبيرة للمخ فهى العضو الموصل من القلب للمخ، حيث إن الشرايين تمر من خلال فتحات بالفقرات العنقية مرورا بالمخ، وعند حدوث مشكلة بالفقرات تعيق وصول الدم بصورة منتظمة للمخ.

ويشير د. مدحت، إلى أنه من المشاكل التى تؤثر على الفقرات العنقية بالرقبة خشونة أو التهابات فى الفقرات، وتقلص عضلات الرقبة والإصابة بالانزلاق الغضروفى.

وأضاف استشارى المخ والأعصاب، أن 90%من المصريين لديهم مشكلة فى الغضاريف العنقية بالرقبة، ويرجع ذلك لسوء الاستخدام كالجلوس أو النوم بطريقة خاطئة وعدم ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن إصابات الفقرات العنقية تؤدى أحيانا للشلل الرباعى.

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