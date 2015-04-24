أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد صلاح يتحدث عن فيورنتينا ومستقبله مع تشيلسي و ' أحد أفضل مدربي العالم '

Google+ Print
محمد صلاح يتحدث عن فيورنتينا ومستقبله مع تشيلسي و ' أحد أفضل مدربي العالم ' محمد صلاح يتحدث عن فيورنتينا ومستقبله مع تشيلسي و ' أحد أفضل مدربي العالم '

يشعر محمد صلاح بالسعادة مع فيورونتينا، ويملك من الوقت شهرا للتفكير فيما سيفعله بعد نهاية الموسم، مؤكدا أنه يرى تشيلسي يظل سببا فيما وصل إليه.

وجاءت تصريحات النجم المصري الأعسر بعد فوز فيورنتينا على دينامو كييف في إياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

وقال صلاح عبر beINSports: "فيورنتينا فريق قوي من قبل أن أصل هنا. أستمتع للغاية بالتواجد مع الفريق وأتمنى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي".

مدير فيورنتينا: مونتيلا وصلاح باقيان مع الفريق

ويلعب فيورنتينا ضد سيفيليا الإسباني في نصف نهائي المسابقة.

وأردف صلاح عن مستقبله "لازال أمامي مدة. شهر كامل أفكر فيه. أنا سعيد هنا وتشيلسي كذلك كان سببا رئيسيا فيما وصلت إليه".

وعن علاقته بالمدير الفني لتشيلسي جوزيه مورينيو تحدث صلاح.

وقال: "مورينيو من أفضل مدربي العالم. وتشيلسي من أكبر أندية العالم. وأنا سعيد في فيورنتينا. ولدي الوقت للتفكير والأهم حاليا التركيز مع فريقي والوصول للنهائي".

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام دينامو كييف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل