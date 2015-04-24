محمد صلاح يتحدث عن فيورنتينا ومستقبله مع تشيلسي و ' أحد أفضل مدربي العالم '

يشعر محمد صلاح بالسعادة مع فيورونتينا، ويملك من الوقت شهرا للتفكير فيما سيفعله بعد نهاية الموسم، مؤكدا أنه يرى تشيلسي يظل سببا فيما وصل إليه.

وجاءت تصريحات النجم المصري الأعسر بعد فوز فيورنتينا على دينامو كييف في إياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

وقال صلاح عبر شبكة beINSports: "فيورنتينا فريق قوي من قبل أن أصل هنا. أستمتع للغاية بالتواجد مع الفريق وأتمنى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي".

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ويلعب فيورنتينا ضد سيفيليا الإسباني في نصف نهائي المسابقة.

وأردف صلاح عن مستقبله "لازال أمامي مدة. شهر كامل أفكر فيه. أنا سعيد هنا وتشيلسي كذلك كان سببا رئيسيا فيما وصلت إليه".

وعن علاقته بالمدير الفني لتشيلسي جوزيه مورينيو تحدث صلاح.

وقال: "مورينيو من أفضل مدربي العالم. وتشيلسي من أكبر أندية العالم. وأنا سعيد في فيورنتينا. ولدي الوقت للتفكير والأهم حاليا التركيز مع فريقي والوصول للنهائي".

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