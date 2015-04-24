«الصحة»: جميع تحاليل المسح البيئي تؤكد سلامة المياه.. ولا تأثير لحادث “الفوسفات”

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، إنه يتابع أولا بأول مع غرفة الأزمات بمديرية الصحة بمحافظة قنا، نتائج المسح الصحي البيئي لمكان حادث غرق مركب الخشب المحملة بالفوسفات بمحافظة قنا.

وأوضح أن التقرير أفاد بأنه تم أخذ 78 عينة جديدة من مأخذ وطرود محطات تنقية مياة الشرب وتم ارسالها الي معملين تابعيين لوزارة الصحة للتأكد من خلوها من عنصر الفوسفور؛ وحتي الآن لم تظهر أي نتائج سلبية ولا يوجد اي تاثير في مياه الشرب حيث ان الحد الأقصي المسموح به لعنصر الفوسفور هو 2 مللي جرام طبقا لما ورد بالمادة 49 من القرار الوزاري رقم 92/2013 وذلك طبقا للمعايير المعتمدة في الإتحاد الأوربي .

وأكد أن كل نتائج التحاليل جاءت أقل بكثير من النسب المسموح بها محليًا ودوليًا، مما يؤكد علي أن تأثير غرق الصندل المحمل بالفوسفات في مياة النيل يكاد يكون منعدم وليس له أي آثار أو تفاعل.

وأضاف قائلًا: نقوم بعمل اجراءات احتياطية بأخذ عينة من مياه النيل كل 12 ساعة ورفع حالات الطوارئ وأقصي درجات التأهب والاستعداد بمحافظة قنا وبطول المجري الملاحي للنيل بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وبني سويف.