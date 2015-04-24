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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات أعمدة الطاقة الشمسية بأسوان

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات أعمدة الطاقة الشمسية بأسوان ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات أعمدة الطاقة الشمسية بأسوان

تمكنت حملة من مباحث أسوان من التوصل إلى تشكيل عصابى تخصص في سرقة بطاريات أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية بمدينة أسوان.

وتمكنت الحملة من القبض على أحد أفراد التشكيل العصابى وضبط المسروقات التي كانت بحوزته وجارى البحث عن المتهم الثانى.

وكان المهندس بيشوي نادي ميخائيل جرجس رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تقدم ببلاغ يفيد بسرقة بطاريات أعمدة إنارة الطاقة الشمسية بمنطقة الشلال.

وتم تشكيل فريق للبحث برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس المباحث وتوصل فريق البحث الى ان مرتكبي الواقعة كلا من  المتهم خالد حربي علي 36 سنة عاطل ومقيم الشيخ هارون – قسم أول أسوان  مسجل شقي خطر تحت رقم (292) فئة ج ” سرقات عامة” والسابق ضبط واتهامه في 32 قضية متنوعة ما بين ” سرقات- سلاح ابيض- ضرب- مخدرات – سرقة مهمات سكك حديدية- حيازة مواد كحولية” أخرهم قضية سرقة مهمات سكك حديدية، والمتهم محمد سمير فكري 23 سنة عاطل ومقيم عزبة الفرن – كيما – قسم ثان أسوان .

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد حملة لاستهداف المتهمان حيث تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المشار
> إليها، وأرشد عن 26 بطارية من متحصلات السرقة وجاري ضبط المتهم الثاني وباقي المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على
> النيابة.

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