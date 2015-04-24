المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية يُعلن برتوكولات علاج ملزمة وحديثة لمرضى الكبد

أعلن المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية المنعقد فى العاصمة النمساوية “فينا” في دورته الـ 50 حتى يوم 27 أبريل الجاري، عن برتوكولات علاج ملزمة وحديثة لمرضى الالتهابات الكبدية فى العالم.

جاءت توصيات المؤتمر: «انتصار» كما نادى به «المركز المصرى للحق في الدواء» منذ 9 أشهر، وقد أكد الدكتور محمد عز العرب -استشارى الكبد والمستشار الطبى للمركز- فى كلمته، أن برتوكولات العلاج الجديدة أصبحت ملزمة للجميع وأن «تجربة العلاج الثنائى السوفالدي والريبافرين المطبقة فى مصر لم تضف جديداً وكان عمل غريب».

ومثل المركز فى المؤتمر 3 أطباء برئاسة الدكتور محمد عز العرب فى أعمال الدورة الخمسين والتى حضرها 2000 طبيب من 88 دولة، وحضرها نحو 112 طبيبًا مصرىًا، بحضور للمنظمات الدولية والهيئات الأمريكية والأوروبية للدواء.

وأوصى المؤتمر بالنسبة لعلاج النوع الجيني الرابع المنتشر فى مصر، أنه لم يقر المؤتمر استخدام العلاج الثنائي بالسوفالدي والريبافيرين، ونوصي بالعلاج بالهارفوني كخيار أول للنوع الجيني الرابع.

وكانت التوصيات لجميع برتوكولات الفيروسات 6 برتوكولات كالاتى: الخيار الأول “المرضى الذىن لايكن بهم تليف سواء كانوا جدد أو لم يستجيبوا للانترفيرون ( علاج ثلاثى السوفالدى الانترفيرون الريبافرين لمده 3 شهور)، المرضى الجدد او اللذين حدثت لهم انتكاسه من الانترفيرون او بسبب برنامج السوفالدى والريبافرين يدخلو برتوكول الاولسيو الانترفيرون طويل الامد الريبافرين لمده 3شهور فقط .

جميع البرامج بدون الانترفيرون الآتى: “الخيار الأول هارفونى لمده 3 شهور لجميع المرضى، الخيار الثانى اولسيو والسوفالدى لمده 3 شهور لجميع المرضى، الخيار الثالث الفيكبيراكس والريبفارين لمده 3شهور ( لحالات يحددها الطبيب )، الخيار الرابع السوفالدى والدا كلاتا سفير لمده 3 شهور ( الحالات يحددها الطبيب )، برتوكول العلاج المخصص للتليف”، تليف من الدرجه الأولى ( Child A): لجميع المرضى سواء جدد أو لم يستجيبوا للعلاج الثنائى المطبق فى مصر على النحو الآتى “الخيار الأول علاج ثلاثى ( السوفالدى الانترفيرون الريبافرين )، الخيار الثانى علاج ثلاثى ( الاولسيو انترفيرون الريبافرين لمده 3 شهور، خيارات غير متضمنة الإنترفيرون لمرضى التليف ”الخيار الأول (هارفونى الريبافرين لمده 3 شهور او 6 شهور بدون الريبافرين، الخيار الثانى (الفيبكراكس الريبافرين لمده 6 شهور )، الخيار الثالث ( الاولسيو والسوفالدى لمده 6 شهور )،الخيار الرابع (السوفالدى الداكلاتا سفير لمده 6 شهور)، لم يوصى المؤتمر أبداً فى جميع البرتوكولات بالعلاج الثنائى المتبع فى مصر نظراَ لعدم وجود دراسات حوله، كما أوصى المؤتمر ب هارفونى والأولسيو كخيار أول لجميع المرضى واللذين لايناسبهم الإنترفيرون.