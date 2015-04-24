أمن الأقصر يستعيد 10 آلاف جنيه قبل مرور ساعة علي سرقتها من مزارع بأرمنت

تمكن ضباط مركز شرطة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، من استعادة مبلغ 10 آلاف جنيه تمت سرقتها من مزارع أثناء خروجه من مصنع سكر أرمنت والقاء القبض علي اللصوص قبل مرور ساعة علي الواقعة .

تلقي اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، اخطارا من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة ارمنت بورود بلاغ للملازم اول مصطفي مطر، ضابط بمركز شرطة ارمنت، اثناء مروره بقرية ارمنت الوابورات، بفيد بسرقة 10200 جنيه من أمين محمود احمد ابراهيم 50 سنة، مزارع مقيم قرية الرياينة بمركز ارمنت أثناء خروجه من مصنع سكر ارمنت بعد صرف مستحقاته المالية من توريد القصب للمصنع، برفقة زوجته.

تمكن مطر من تحديد مرتكبي الواقعة، وضبطهما قبل مرور ساعة علي ارتكابهما الواقعة وهما “فتحي . ح . ا” 63 عامل ومقيم المريس بالقرنة، ومسجل شقي خطر ونشاطه سرقات وقتل وسلاح بدون ترخيص، وسبق اتهامه في 8 قضايا، كما تم ضبط شريكه ويدعي “محمد . ج . ج . م” 42 سنة بائع متجول ومقيم نجع الخطبة بمركز الأقصر.

وبتفتيشهما تم العثور علي المبلغ المسروق وهو 10200 جنيه، باالإضافة الي 5850 جنيه اخري، باجمالي 16050 جنيه.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.