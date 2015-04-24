وزير الصحة: فحص مياه 400 منزل و6 محطات أهلية للكشف عن تلوث الشرقية

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أنه تم سحب عينات مياه من جميع محطات محافظة الشرقية الحكومية، بالإضافة إلى سحب عينات أخرى من 6 محطات أهلية غير رسمية، للكشف عن سلامة المياه، ومدى مطابقتها للمواصفات، وخلوها من التلوث الذى تسبب فى تسمم الحالات بالمحافظة.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إنه سيتم فحص مياه الشرب فى 400 منزل، للكشف عن تلوث المياه، وسلامتها، لافتًا إلى أن نتائج الكشف عن تلوث المياه ستظهر فى فترة من ثلاثة إلى خمسية أيام على أقصى التقديرات، وأن 71 حالة مازالت تتلقى العلاج فى المستشفيات.

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