قريبا فى "اليوم السابع".. صفحة يومية عن مشاكل المواطنين

تخصص "اليوم السابع" قريبًا صفحة كاملة، لمتابعة مشاكل المواطنين، وعرض الحالات الإنسانية التى تحتاج للمساعدة، ووضعها بين يدى المسئولين، للتدخل لحلها ومساعدة ذوى الاحتياجات، والفئات الأكثر فقرا.

وتهتم "الصفحة المتخصصة" بإيصال صوت المصريين، ورفع شكواهم ومطالبهم إلى المسئولين، بداية من الموظفين فى الإدارات المحلية، وصولا إلى الإدارات العليا والوزارات، وتعمل على إيصالها ومتابعتها، وصولا لتحقيق رغبات المواطنين.

يأتى ذلك تحقيقًا لما وضعته وتضعه "اليوم السابع" فى مقدمة اهتماماتها، من نشر القصص الإنسانية، وشكاوى المواطنين، إيمانًا منها بدور الصحافة ووسائل الإعلام فى أنها تكون دائمًا إلى جانب المواطن وفى صفه.

ولاقت الموضوعات الإنسانية التى نشرتها "اليوم السابع"، صدى واسعًا على مدى الفترة الماضية، واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ 5حالات إنسانية، آخرها كانت حالة "الحاجة كريمة"، والتى وجه "السيسى" بتطوير القرية التى تعيش فيها بشكل كامل، وكذلك حالة "الحاجة نجيبة" التى فشلت فى الوصول للمسئولين وعرضت حاجتها من خلال "الجريدة"، ووصلت رسالتها للرئيس واستجاب لها وأمر ببناء البيت.

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