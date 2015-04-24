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مقتل 7 من داعش بينهم 4 انتحاريين بالكرمة غربى العراق

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مقتل 7 من داعش بينهم 4 انتحاريين بالكرمة غربى العراق مقتل 7 من داعش بينهم 4 انتحاريين بالكرمة غربى العراق
قتلت القوات العراقية بعد ظهر اليوم الجمعة سبعة من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى بينهم أربعة انتحاريين بناحية الكرمة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد سعد معن- فى تصريح صحفي- إن القوات العراقية تتقدم نحو مركز ناحية الكرمة شرق الفلوجة، وقتلت الإرهابيين السبعة، مشيرا إلى أنه تم العثور على كمية من الأسلحة والعتاد بمنطقة الحوز وسط الرمادي، وتفكيك 650 عبوة ناسفة وتأمين 193 منزلا مفخخا فى اطار عملية" فجر الكرمة".

على صعيد آخر، أشار شيخ عشيرة "البو نمر" نعيم الكعود إلى أن 2500 مقاتل من عشيرته يشاركون القوات الأمنية بسلاحهم الشخصى لتحرير الرمادى مركز الأنبار من قبضة داعش، لافتا إلى حاجة المقاتلين لسلاح وتجهيزات عسكرية لمواصلة القتال.

ونوه إلى أن التعزيزات العسكرية التى وصلت للأنبار جيدة إلا أن المقاتلين يحتاجون للمزيد من التعزيزات للسيطرة على بعض المناطق التى يتواجد فيها مسلحو داعش.

وكشف شيخ عشيرة الجغايفة خضير الجغيفى اليوم عن عقد سلسلة اجتماعات لشيوخ عشائر الأنبار فى بغداد على مدى الأيام الماضية للمطالبة مجددا بدخول قوات"الحشد الشعبي" إلى الأنبار وبدء عمليات تحريرها.

على صعيد آخر، انتشرت قوات "الحشد الشعبي" بقضاء الدجيل جنوب تكريت، والتى كانت وصلت لمحافظة صلاح الدين فى مناطق السميلات والسيد غريب والمنصور لدعم قوات الشرطة المحلية والاتحادية العشائر.

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مصر 365