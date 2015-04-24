أرمن لبنانيون يخرجون فى مسير لإحياء ذكرى مذابح الأرمن

خرج ألوف من الأرمن اللبنانيين فى مسيرة اليوم الجمعة 24 ابريل لإحياء الذكرى المئوية لقتل الأرمن بيد العثمانيين فى الحرب العالمية الأولى، وانضم بعض اللاجئين السوريين من أصول أرمينية كذلك للمسيرة.

وحمل المشاركون فى المسيرة أعلام ارمينيا ولافتات كتب على بعضها "الجرائم ضد الانسانية لا تسقط بمرور الزمن. مازلت أتذكر وأطالب، وخرجت المسيرة من أنطلياس فى شمال بيروت إلى ضاحية برج حمود التى تقطنها أغلبية من الأرمن.

وقالت تالى ميركوريان إحدى المشاركات فى المسيرة وهى لبنانية من أصل ارمينى تبلغ من العمر 32 عاما "نحنا هون ها اليوم هدفنا أن نبين لتركيا كيف هن فشلوا بإبادة الأرمن. بأن يمحوا شيء أسمه أرمن بالعالم ونحنا بعدنا باقيين."

وتشير ارمينيا التى يبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة إلى عمليات القتل فيما يعرف باسم تركيا الآن خلال الحرب العالمية الأولى باعتباره إبادة جماعية وهو التعبير الذى استخدمه البابا فرانسيس هذا الشهر.

وتقبل تركيا الدولة المسلمة أن كثيرا من الأرمن المسيحيين لقوا حتفهم فى قتال أثناء الحرب العالمية الأولى لكن تنفى صحة التأكيدات الأرمينية بأن ما يصل الى 1.5 مليون شخص قتلوا فيما يصل إلى كونه إبادة.

>