بالصور.. محافظ جنوب سيناء يضع الزهور على نصب الجندى المجهول

فى إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، يرافقه اللواء عبد المنعم سعيد المحافظ الأسبق لجنوب سيناء، والدكتور مفيد شهاب رئيس لجنة التحكيم بطابا واللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، والعميد عاهل على العربى قائد اللواء 113 بجنوب سيناء واللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، حيث عزفت الموسيقى سلام الشهيد والسلام الوطنى.

وقال المحافظ إن هذه الذكرى الغالية تؤكد أن سيناء بوابة مصر الشرقية وهى مستقبل لكل المصريين، وإنها عادت بعد تضحيات كبيرة، مشيرا إلى أن البدو ساهموا فى تنمية وتعمير سيناء وحافظوا عليها وقدموا تضحيات كبيرة.



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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبد المنعم سعيد محافظ جنوب سيناء الأسبق واللواء حاتم أمين مدير الأمن والعميد عاهل على العربى قائد الوحدة 113



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المحافظ والقيادات يتوجهون لمقر الجندى المجهول



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أفراد القوات المسلحة يضعون أكاليل الزهور على قبر الجند المجهول



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اللواء خالد فودة واللواء عبد المنعم سعيد والدكتور مفيد شهاب أثناء قراءة الفاتحة