أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خطباء مساجد القليوبية يوجهون التحية لشهداء الجيش فى ذكرى تحرير سيناء

Google+ Print
خطباء مساجد القليوبية يوجهون التحية لشهداء الجيش فى ذكرى تحرير سيناء خطباء مساجد القليوبية يوجهون التحية لشهداء الجيش فى ذكرى تحرير سيناء
وجه خطباء المساجد بمحافظة القليوبية، خلال خطبتهم اليوم الجمعة، التحية لشهداء القوات المسلحة فى ذكرى تحرير سيناء، مؤكدين أن ذكرى تحرير سيناء يجب أن يتذكرها المصريون بكل فخر واعتزاز لأنها تعبر عن تضحيات جيشهم العظيم الذى رفض الهزيمة وقاتل جنوده بقلوبهم وعقولهم وضحوا بحياتهم فى سبيل الوطن وصون مقدساته.

وأكد الخطباء على الدور الوطنى الذى تقوم به قواتنا المسلحة فى حماية حدود الوطن الخارجية ومكافحة قوى الظلام التى تحاول زعزعة استقرار البلاد، مطالبين الشعب المصرى بالتماسك وتوحيد الصف الوطنى خلال المرحلة الحالية التى تعيشها ، وأن يدرك المصريون أن الوطن هو أغلى ما يملكون وأن المؤامرات لم ولن تنتهى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري