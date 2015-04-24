خطباء مساجد القليوبية يوجهون التحية لشهداء الجيش فى ذكرى تحرير سيناء

وجه خطباء المساجد بمحافظة القليوبية، خلال خطبتهم اليوم الجمعة، التحية لشهداء القوات المسلحة فى ذكرى تحرير سيناء، مؤكدين أن ذكرى تحرير سيناء يجب أن يتذكرها المصريون بكل فخر واعتزاز لأنها تعبر عن تضحيات جيشهم العظيم الذى رفض الهزيمة وقاتل جنوده بقلوبهم وعقولهم وضحوا بحياتهم فى سبيل الوطن وصون مقدساته.

وأكد الخطباء على الدور الوطنى الذى تقوم به قواتنا المسلحة فى حماية حدود الوطن الخارجية ومكافحة قوى الظلام التى تحاول زعزعة استقرار البلاد، مطالبين الشعب المصرى بالتماسك وتوحيد الصف الوطنى خلال المرحلة الحالية التى تعيشها مصر، وأن يدرك المصريون أن الوطن هو أغلى ما يملكون وأن المؤامرات لم ولن تنتهى.