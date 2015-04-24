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بالصور.. أهالى كفر الشيخ ينظمون مسيرة للتنديد بالإرهاب

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شهدت مدينة كفر الشيخ تظاهرة ومسيرة لعدد من الحركات السياسية والقوى الشعبية وأهالى مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، شارك فيها آباء الشهداء، للتنديد بالإرهاب وعدد من آباء طلاب الكلية الحربية الناجين من حادث تفجير الاستاد.

انطلقت المسيرة من أمام مسجد الاستاد الرياضى وطافت عددا من شوارع مدينة كفر الشيخ، وتوقفت أمام مديرية أمن كفر الشيخ، ثم عادت لميدان النصر، رافعين لافتات تندد بالإرهاب والجماعة الإرهابية، كتبوا عليها عبارات "شباب كفر الشيخ ينعون بالحزن والأسى شهداء غدر الإرهاب بمجزرة استاد كفر الشيخ" و"سامع أم شهيد بتنادى عايزه حقى وحق ولادي" و "الشعب يريد إعدام الإخوان"، كما رفعوا صور شهداء أحداث الاستاد الرياضى من طلاب الكلية الحربية والتى راح ضحيتها ثلاثة من الطلاب وإصابة اثنين آخرين.

جانب من التظاهرة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من التظاهرة

عدد من المشاركين فى المسيرة -اليوم السابع -4 -2015
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عدد من المشاركين فى المسيرة

عدد من اللافتات التى رفعها المشاركون -اليوم السابع -4 -2015
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عدد من اللافتات التى رفعها المشاركون

أثناء المسيرة -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء المسيرة

مكبرات الصوت على السيارات -اليوم السابع -4 -2015
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مكبرات الصوت على السيارات

لافتات متعددة -اليوم السابع -4 -2015
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لافتات متعددة

جانب من المشاركين -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من المشاركين

أثناء المسيرة -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء المسيرة


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