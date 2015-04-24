وزير الرى: حالات تسمم الشرقية ليس لها علاقة بغرق "صندل" الفوسفات فى قنا

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عدم وجود أى رابط بين حالات التسمم بمحافظة الشرقية، وبين صندل الفوسفات الغارق بمدينة قنا.

وأضاف الوزير، حسب بيان منذ قليل، أن مسؤلى الرى بالشرقية نسقوا مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسحب عينات من مياه بحر مويس، وهى الترعة الرئيسية التى تغذى محافظة الشرقية بالمياه وتبين عدم وجود أية ملوثات بالمياه وأنها مطابقة للمواصفات الفنية.

ونفى خبراء وزارة الموارد المائية والرى نفيا قاطعا وجود اى رابط بين حادث صندل قنا وبين حالات الإصابة فى الشرقية لعدة اسباب، منها أن المسافة من قنا وحتى محافظة الشرقية تمر على عدد كبير من المحافظات وهى اسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، ولم تقع أية حوادث أو شكاوى من المياه خلال هذا المسار، كما أن الفترة الزمنية اللازمة لوصول المياه من قنا إلى الوجه البحرى حوالى 12 يوما، بينما لم يمر على حادث الصندل سوى ثلاثة أيام.

وسحبت شركة مياه الشرب عينات من كل مآخذ محطات الشرب، التى تسبق محطة الإبراهيمية، وهى محطات ههيا وهربيط، وتبين سلامة المياه بها، كما اتت نتائج تحليل المياه فى المحطات التى تلى محطة الابراهيمية، وهى محطات كفور نجم وسنجها أيضا مطابقة للمواصفات، ولم يتم رصد أى شكاوى خاصة بالمياه فى أى من محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الرى بإيفاد خبراء من وحدة نوعية المياه ومن المعامل المركزية بالوزارة إلى مدينة الابراهيمية للاستمرار فى متابعة حالة المياه أولا بأول. كما وجه بالتنسيق والتعاون مع أجهزة محافظة الشرقية ووزارة الصحة وشركة مياه الشرب للتعامل مع الموقف.

>