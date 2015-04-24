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وزير الأوقاف يحيل أئمة بالمنوفية للتحقيق لعدم الالتزام بـ"الخطبة الموحدة"

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وزير الأوقاف يحيل أئمة بالمنوفية للتحقيق لعدم الالتزام بـ"الخطبة الموحدة" وزير الأوقاف يحيل أئمة بالمنوفية للتحقيق لعدم الالتزام بـ"الخطبة الموحدة"
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب جولته المفاجئة اليوم الجمعة بمحافظة المنوفية، إحالة الأئمة، والخطباء المخالفين إلى التحقيق، بسبب تجاوز وقت الخطبة، وعدم الالتزام بموضوع الخطبة المُوَحَّد.

وأعفى وزير الأوقاف، حسب بيان منذ قليل، كلا من الشيخ المهدى عبد القادر عبد ربه، مدير إدارة الباجور، والشيخ محمود جبير، مدير إدارة تلا، من عملهما الإدارى، مع خصم 10 أيام من راتب كل منهما، لتقصيرهما فى واجبهما الوظيفى.

وأوصى وزير الأوقاف بسرعة انتهاء التحقيقات فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، وقال البيان إن حملات المتابعة لكل أعمال الوزارة لن تتوقف، ولا مكان لمقصر أو متجاوز.

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