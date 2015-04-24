مستشفى الإبراهيمية: ارتفاع عدد المصابين بالتسمم فى الشرقية لـ379 شخصًا

قال الدكتور فكرى طنطاوى، مدير مستشفى الإبراهيمية بالشرقية، إن إجمالى عدد المصابين باشتباه بالتسمم وطبقًا لما سجل بسجلات المستشفيات 379 حالة، تماثل أغلبهم للشفاء وتم حجز 180 منهم تحت الملاحظة بمستشفيات الإبراهيمية وديرب نجم وههيا وأبو كبير.

ونفى فكرى ما تردد على بعض المواقع بارتفاع عدد المصابين إلى 1500 حالة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

فيما طالب الأهالى المسئولين بمعرفة سبب التسمم خاصة بعد أن أكدت شركة مياه الشرب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة إيجابية نتيجة تحليل عينة مياه الشرب الخاصة بشبكة مياه الإبراهيمية.

وأضاف فكرى أن جميع الحالات متوسطة وبسيطة وبعضها خرج من المستشفى، فيما تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات الشرقية تحسبًا لاستقبال أى حالات جديدة.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد رجب محمود، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية لـ100 حالة متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة وقىء وإسهال، وأرجع الأهالى أن السبب راجع إلى مياه الشرب، وتبين أنهم من أماكن متفرقة بمركز الإبراهيمية.