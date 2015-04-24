وزير الصحة: خروج 241 من المصابين بالتسمم فى الشرقية من 4 مستشفيات

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، خروج 241 حالة من المصابين بالتسمم فى قرى ومدينة الإبراهيمية بالشرقية، من مستشفيات الإبراهيمية، وهيهيا، وأبوكبير، وديرب نجم، بعد تلقيهم العلاج اللازم، والرعاية الطبية الكاملة.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إن عدد المصابين بالتسمم حتى الآن 379 حالة، منها 135 تحت العلاج، وتم تحويل 3 حالات لمستشفى جامعة الزقازيق.

وأضاف وزير الصحة، أنه زار المصابين واطمئن عليهم، ووجه بوجود فريق طبى متكامل من 10 ممرضات، و10 أطباء، كما أمر بالدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لنقل المصابين للمستشفيات.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم الدفع بـ12 سيارة عيادة متنقلة لنقل ورعاية المرضى والمصابين فى قرى الإبراهيمية بالشرقية.

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