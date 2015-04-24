بالفيديو .. "حارة ومعدية وسور" .. جدران الفصل الطبقى فى مصر

شارع أو نهر النيل أو حارة صغيرة أو جدار هو ما يفصل بين القبح والجمال و بين دموع الفقير و ضحكات مغلفة من المال للأغنياء ، وهذه الفواصل أيضاً تفصل بين مناطق الأغنياء والفقراء فى القاهرة .>أهلا بك فى القاهرة بلد الألف مئذنة أما اليوم فقد تكون بلد المليون مئذنة ، بلد تضاءل في الفواصل الطبقية فى مساحة الشوارع والجدران فقط التى تفصل بين الغنى والفقير بينما زادت الفجوة بينهما فى كل شى أخر، أمتار قليلة وربما حارة هى التى تفصل بين مناطق الاغنياء والفقراء فى مصر >تجولت كاميرا ” فيديو 7 ” قناة اليوم السابع المصورة بين هذه الفواصل الطبقية لتلقى الضوء على شعب يعانى وأخر يلهو وراء زيادة ثروته على حساب جاره الفقير ، على صرخة فقير من ظلم طالة وشكوه غنى بسبب ان جارة يسكن العشش و تسبب له فى تلوث بصرى و تشوه المنظر العام .

وكانت أول الفواصل التى رصدتها كاميرا “فيديو7″ ، هى معدية فى نهر النيل تفصل بين منطقة أبو الفداء فى الزمالك أو جزيرة الزمالك و منطقة امبابة ، هذه المعدية التى تعد هى صلة الربط بين منطقة الزمالك التى يقطن فيها الطبقة الغنية و الأجانب و بين إمبابة التى يقطن فيها الطبقة المتوسطة أو الفقيرة ، هذه المعدية هى تنقل سكان امبابة الذين يعملون عند اغنياء منطقة الزمالك على حد قول أحد المواطنين قائلا :” المعدية ديه بتاخد الناس الى بيعدوا من امبابة الى شغالين خدامين هناك فى ابو الفداء يعنى بيتنقل الناس من مركز امبابة لى الزمالك المنطقة والناس الى فى شارع ده شغالين عند الناس الكبار فى الزمالك”.

ملاعب جولف و فيلات وقصور ثم جدار يفصل بين زهور و اشجار و مجارى وعمائر متهالكة وعشوائيات ، جدار يفصل بين جنة الارض ونارها هذا هو الفاصل الثانى التى رصدته كاميرا ” فيديو7″ ، جدار يفصل بين منطقة الجولف فى القطامية وبين منطقة تسمى ” الخرابة مول ” ايضا فى القطامية ، جدار طبقى يفصل بين طبقات المجتمع المصرى جدار يفصل بين شعب وشعب ولم يكتفى سكان منطقة الجولف بهذا الجدار ليعزلوا انفسهم عن جيرانهم الفقراء بل تم تعلية السور لحجب الروية عن فقراء منطقة “الخرابة مول” وأردوا هد المنطقة وبناء استطبل خيول مكانها كما قال لنا احدى سكان منطقة “الخرابة المول” قائلا:” الناس دول بيستاقلو بينا كاناس واحنا عايزين نعيش انا سمعت انهم خايفين مننا وبيعلوا السور و بيعملوا شجر عالى وهما عايزين يشلوا البلوكات ديه ويعملوا استطبل خيول مكانها ” ، ولم يتوقف الم هذا المواطن عند هذا القدر بل أضاف قائلا :”أنا شايف انى حقهم يعملوا كدا بس هما بيستعروا ينزلوا هنا ولما بيروحوا يشتروا حاجة بيروحوا حتة تانية بعيدة عن مكان ده “.

منطقة يكتب عنها كل يوم خبر هى المنطقة الأشهر فى الفواصل الطبقية لن الفاصل بينها وبين منطقة الاغنياء هى حارة او بالأحرى أمتار قليلة هى منطقة مثلث ماسبيرو ، أبراج وشوارع شاسعة الوسع ثم عشش وحوارى من الصعب أن تمشى فيها بحركة سريعة ، أمتار تفصل بين طلاب فى مدارس أجنبية و طلاب فى مدارس القمصان الزرقاء الحكومية والبعض منهم لم ينال شرف محاولة التعليم ، ولكن احدى سكان منطقة مثلث ماسبيرو كان له راى فى هذا الفاصل الطبقى قائلاً :” الناس الى هناك ديه عايشه تمام مش فارقه معها بتبنى عمائر وأبراج لكن الناس هنا تعبانه بيفصل بينا شارع واحد بس مفيش حد بيقدر عليهم هما عايشين براحتهم وأحسن مننا والمفروض نعيش زى بعض وهما عايزين يهدوا العشش عشان شايفنها وحشة لكن المنطقة ديه بنسبلى حياتى ” .

الفاصل الرابع هو شارع يفصل بين أكثر المناطق الحيوية فى محافظة الجيزة وهو شارع جامعة الدول العربية وبين منطقة المنازل و العشش المتهالكة الحيتية ،والوقت الذى يفصل بين حياة الاغنياء فى شارع الرفاهية وبين منطقة الحيتية التى يبحث قطنيها عن معنى كلمة الحياة هو دقيقة واحدة .

ويعد الفاصل الطبقى الأكبر بين منطقة والأخرى هو الفاصل بين منطقة المعادى وحلوان وهذا الفاصل عبارة عن شارع .

ويذكر أن اخر دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأن التباين الكبير فى الدخل بين الأغنياء والفقراء ، عبر العالم يؤثر فى حجم النمو الاقتصادى للدول.

واستنتجت المنظمة من الدراسة نفسها أن إعادة توزيع الثروة من خلال فرض الضرائب وتقديم الاعانات الاجتماعية يشكلان حافزا أمام النمو الاقتصادي .

وحذرت من أن غياب فرص التعليم للفقراء يضعف قدرتهم على تجاوز الفوارق الطبقية ويعرقل تطور مهاراتهم.

وطبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2014، الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائى سنويا، فإن الأزمات المالية، وتقلّبات أسعار المواد الغذائية، والكوارث الطبيعية، والصراعات المسلّحة والبطالة وعدم المساواة تعيق التنمية في الدول العربية.