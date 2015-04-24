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سامح عاشور يتخلى عن منصبه كرئيس للحزب الناصرى ويؤكد: لابد من قيادة جديدة

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سامح عاشور يتخلى عن منصبه كرئيس للحزب الناصرى ويؤكد: لابد من قيادة جديدة سامح عاشور يتخلى عن منصبه كرئيس للحزب الناصرى ويؤكد: لابد من قيادة جديدة
قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس حزب العربى الديمقراطى الناصري، إن حزبه تعرض منذ إعلان أول تشكيل له لضربات من الخارج بوجود معاونة وأيادى من الداخل، الأمر الذى تسبب فى انقسام الحزب، موضحا "الأجهزة الأمنية أيام مبارك صدرت صورة غير حقيقية عن الحزب، لأننا وقفنا فى وجه مشروع التوريث".

وأضاف عاشور خلال انعقاد "المؤتمر العام للحزب الناصري": الخلافات الشخصية تسببت فى انقسام الحزب، بسبب وجود تخطيط ممنهج لتدمير التيار الناصري، لافتا إلى أنه لابد من وجود قيادة جديدة وتحديث خطاب ومؤسسات الحزب.

وأعلن سامح عاشور عن تخليه عن منصبه كرئيس للحزب لافساح المجال لدخول الشباب، لافتا إلى تشكيل لجنة لإدارة الحزب حتى تجرى انتخابات داخلية، على أن تقوم اللجنة بتشكيل مكاتب الحزب فى المحافظات ويترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا، وتتكون اللجنة من 11 عضوا.


>- الحزب الناصرى يعقد مؤتمرًا بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور سامح عاشور

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