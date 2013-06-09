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لبنان ومصر وإيران تحصد جوائز "الإسماعيلية للسينما التسجيلية"

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لبنان ومصر وإيران تحصد جوائز "الإسماعيلية للسينما التسجيلية" لبنان ومصر وإيران تحصد جوائز "الإسماعيلية للسينما التسجيلية"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 49 دقيقة

أعلنت جوائز الدورة الـ 16 لمهرجان الإسماعيلية للسينما الروائية والقصيرة، منذ قليل، حيث فاز الفيلم الإيطالى الإسبانى "رواح الأسد" بجائزة لجنة التحكيم، وفاز الفيلم اللبناني "عالم ليس لنا" للمخرج مهدي فليفل بالجائزة الأولى. كما فاز الفيلم الإيرانى "ماشتى إسماعيل" بجائزة الفيلم التسجيلى القصير.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة فى مسابقة الأفلام التسجيلية إلى المخرجة المصرية عليا أيمن عن فيلم "بورترية ذاتى"

وذهبت جائزة أفضل فيلم روائى قصير للفيلم الرومانى "وحدة"، وذهبت الجائزة الثانية للفيلم الإيرانى "وميض".

فى حين فاز فيلم "الوقت لن يتوقف" من أستونيا بتنويه خاص من لجنة التحكيم فى نفس المسابقة.

وذهبت الجائزة الأولى فى مسابقة التحريك للفيلم البولندى "توتو"، وفاز الفيلم البولندى "رقص مرعب" للمخرجة مالجورزاتا رزانيك بالجائزة الثانية .

وفاز فيلم "اثنان" للمخرج المصرى مختار طلعت بتنويه خاص من لجنة التحكيم فى نفس المسابقة.

أما جائزة قناة الجزيرة الوثائقية، وقيمتها 3 آلاف دولار، فقد ذهبت إلى الفيلم التسجيلى المصرى "محمد ينجو من الماء" إخراج صفاء فتحى.

وفاز الفيلم اللبنانى "ليالى بلا نوم" إخراج إيليان الراهب بجائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما.

وفاز الفيلم التركى "اختفى فى الزرقة" بجائزة مؤسسة "أكت" لأفضل فيلم يتناول قضايا المرأة وقيمتها ألف دولار، والذى تناول اضطهاد المرأة فى المجتمعات المحافظة، وتسلم الجائزة سليمان سيزار مدير المركز الثقافى التركى.

كما فاز الفيلم البلغارى "يوم معاد" بجائزة الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، وفاز المخرج المصرى "مختار طلعت" بجائزة الجمعية لأفضل فيلم تحريك عربى عن فيلمه "اثنان".

تكونت لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة من المخرجة تهانى راشد والمخرج أحمد عبد الله ومدير التصوير العراقى قاسم عبده، والمونتير بابوجيان والمخرجة الجزائرية صافيناز بوصبايا، أما مسابقة الافلام القصيرة فقد تكونت لجنة التحكيم من الجزائرية ميشيل ديجرزيه، والمخرج شريف البندارى والمخرج اللبنانى شادى زين الدين.

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