بدء توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة بعد 3 أسابيع

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أنه سيتم البدء فى توصيل المرافق للقاهرة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة الخط المقرر مده من محطة مياه العاشر للعاصمة الإدارة الجديدة لم يتم تحديدها بعد، وسيتم عرضها على اللجنة الفنية التى شكلها الوزير، الأسبوع المقبل، لتحديد التكلفة وطول الخط، وشركة المقاولات التى ستنفذ المشروع.

وأكدت المصادر، أن الوزير شدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخط خلال مدة أقصاها 4 أشهر، حتى يتسنى للخط مد العاصمة الإدارية الجديدة للمياه اللازمة للإنشاءات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديد مبلغ 2 مليار جنيه لتوصيل المياه والكهرباء اللازمة للإنشاءات، على أن يتم توجيه الصرف الصحى لمحطة معالجة "أوراسكواليا" فى القاهرة الجديدة، والمرحلة الأولى تتطلب نحو 100 ألف متر مكعب يوميا.

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