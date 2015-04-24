"صحة الشرقية": 481 حالة تسمم بينهم 70 شخصا تحت العلاج و3 خطرة

أكد الدكتور شريف ماكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحصيلة النهائية لحادث تسمم الشرقية دخول 481 حالة لـ3 مستشفيات، وأن جميع الحالات خرجت من المستشفى بعد تلقى العلاج، ويتبقى منهم 73 حالة بالمستشفى.

وأضاف ماكين لـ"اليوم السابع": "هناك 3 حالات يشتبه فى خطورة موقفهم تم حجزهم بمستشفيات جامعة الزقازيق، فيما يتم تقديم إسعافات أولية لـ70 حالة، فى 3 مستشفيات.

وأوضح ماكين أن مستشفى أبو كبير استقبلت 36 حالة خرجت جميعها، فيما استقبلت الإبراهيمية 159 حالة خرج منهم 137، وفى مستشفى ههيا دخل 135 مواطنا، خرج منهم 109.

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