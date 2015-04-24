"صحة الشرقية": 481 حالة تسمم بينهم 70 شخصا تحت العلاج و3 خطرة

وأضاف ماكين لـ"اليوم السابع": "هناك 3 حالات يشتبه فى خطورة موقفهم تم حجزهم بمستشفيات جامعة الزقازيق، فيما يتم تقديم إسعافات أولية لـ70 حالة، فى 3 مستشفيات.
وأوضح ماكين أن مستشفى أبو كبير استقبلت 36 حالة خرجت جميعها، فيما استقبلت الإبراهيمية 159 حالة خرج منهم 137، وفى مستشفى ههيا دخل 135 مواطنا، خرج منهم 109.
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