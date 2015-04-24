بعد استجابة السيسى للحاجة كريمة.. "الأورمان" تبحث مطالب "العطيات" بأسيوط

وصل صباح اليوم، الجمعة، فريق من مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة أسيوط، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلبية لنداء السيدة كريمة على أبو زيد، التى وجهت نداءً للرئيس لبناء منزلها عبر جريدة اليوم السابع، فاستجاب الرئيس لها وأمر بتطوير القرية بالكامل.



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فريق الأورمان يصل الى القرية بتوجيهات الرئاسة

من جانبه أكد الفريق العميد حسن الشاذلى، مدير مشروعات الأورمان بأسيوط، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الفريق المكون من عدد من الباحثين يقوم بعمل مسح شامل للقرية، وتقديم جميع خدمات الأورمان من رؤوس مواشى وأكشاك ومساعدة زواج عرائس الأيتام وعمليات القلب وعمليات عيون وقروض حسنة وأجهزة تعويضية وسداد ديون الغارمين، تم توجيهها من إدارة الجمعية بالقاهرة من اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية ومصطفى زمزم المستشار الاعلامى الأورمان ومحمد وائل مدير المشروعات بالجمعية، لعمل حصر لجميع مشاكل ومتطلبات القرية والتى تدخل ضمن مشروعات الأورمان .



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باحثو الأورمان يسجلون طلبات القرية

ويقوم الباحثون بكتابة الأسماء وبحث الحالة بالكامل من كافة الجوانب لإمكانية تقديم المساعدات اللازمة لها وخاصة الإعمار وهو اعادة الترميم للمنازل والنجارة والأرضيات، ويقومون بتوصيل الكهرباء والمياه بعد موافقة الجهات المختصة وتركيب الأبواب والشبابيك والأرضيات وعمل الحمامات .



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أهالى القرية حول مسؤلو الأورمان

وقال "الشاذلى" أن أول منزل قمنا بزيارته هو منزل السيدة كريمة التى استجاب لها الرئيس السيسى، وقمنا بإبلاغها بتوجيهاته وسنشرع فى القريب العاجل فى إعادة بناء وترميم المنزل وتغيير الأسقف وعمل الأرضيات وما يتطلبه المنزل.

وكانت الحاجة كريمة عَلى أبو زيد قد وجهت عبر اليوم السابع نداءً للسيسى لبناء منزلها، وهو عبارة عن طابق واحد مسقوف بالخشب والخوض وجريد النخل ابوابه وشبابيكه متهالكة مكون من حجرتين واُخرى لما تربيه من طيور تعيش عليها والحمام بدون باب وسقف من الخوص لا يستر من به وهو عبارة عن حفرة مسقوفة تقضى فيها وبناتها حاجتهن. يحيطها الجبل من كل جانب وتقع تحت سفح الجبل مباشرة وغرفة نومهم عبارة عن بعض الأخشاب جمعوها ورفعوها ببعض الحجارة وغطوها بأوراق الكرتون حتى تحميهم من الحيات والعقارب التى تهاجم منزلها ومنازل المجاورين لها نظرا كونه تحت سفح الجبل مباشر

- أهالى "عرب العطيات" بأسيوط يشكرون الرئيس واليوم السابع لتطوير قريتهم.. الحاجة كريمة تطلق الزغاريد وتدعو للسيسى "ربنا ينصرك على أعدائك زى ما نصرتنى أنا وبناتى".. مبادرة أسمعونا: بدء العمل فى القرية غدا

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- الحاجة "كريمة" سيدة غيرت وجه قريتها بنداء للرئاسة.. السيسى يستجيب لندائها بعد نشر قصتها بـ"اليوم السابع" ويقرر بناء منزل جديد يحميها وأبنائها.. ويوجه مبادرة اسمعونا بوضع قرية عرب العطيات بخطة التطوير