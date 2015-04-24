«الدماطي»: تغليظ عقوبة سرقة الآثار

قال وزير الاثار الدكتور ممدوح الدماطي، إنه سوف يتم تغليظ سرقة وتهريب الآثار، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تعديل تشريعات عمليات سرقة الآثار، كما سيتم تقديم مكافآت بقيمة كبيرة لمن يسلم آثار مهربة، مؤكدًا أن هناك لجنة خاصة تدرس حاليًا وضع مكافأة كبيرة تتناسب مع قيمة الأثر سيتم تطبيقها فى التشريع الجديد.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، لاستقبال 7 طرود تحتوي على 123 قطعة آثرية فرعونية هامة عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية على رحلة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك ، ان هناك اجراءات تتم حاليا لتطوير المنظومة الأمنية لتأمين الاثار فى جميع المناطق وذلك بأحدث أساليب التأمين.

وقال الوزير إن مصر استردت مؤخرًا قطع آثرية من أمريكا واستراليا وألمانيا والدنمارك حيث تم استرداد 123 قطعة من امريكا و83 من المانيا و15 قطعة من استراليا ومن المقرر ان تصل غدا 239 قطعة اثرية من فرنسا .

وأضاف الوزير انه من المقرر إقامة متحف بمطار القاهرة سيتم الانتهاء منه قريبًا وسيكون ترانزيت وبأسعار رمزية.