انتهاء أزمة عمال وسائق شركة الزيوت المتكاملة بالسويس بمحضر صلح

انتهت أزمة 3 عمال بشركة الزيوت المتكاملة بالسويس وسائق أحد سيارات الإنتاج بمنطقة عتاقة الصناعية، بمحضر صلح بين الطرفين بقسم شرطة عتاقة .

تلقى قسم شرطة عتاقة بالسويس، أمس بلاغًا من سائق سيارة نقل يتهم 3 عاملين بشركة الزيوت المتكاملة بالتعدي عليه، وتحطيم السيارة، ومنعه من التحرك، كنوع من الاحتجاج على قرار فصل 480 عامل من شركة الزيوت المتكاملة وعدم صرف مستحقاتهم لمدة شهرين، وحدث ذلك الاعتداء أثناء تنظيمهم وقفه احتجاجيه أمس .

عقب ذلك توجه العاملين وقاموا بتحرير محضر ضد سائق السيارة النقل يتهمونه بمحاولة دهسهم بالسيارة، وإشعال النيران فيهم باستخدام أسطوانة غاز وفى نهاية الأمر تمكن الرائد أحمد عبد الفتاح، رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة، من تهدأة الأجواء بين العاملين والسائق، وتم تحرير محضر صلح بين الطرفين .