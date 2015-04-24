أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انتهاء أزمة عمال وسائق شركة الزيوت المتكاملة بالسويس بمحضر صلح

Google+ Print
انتهاء أزمة عمال وسائق شركة الزيوت المتكاملة بالسويس بمحضر صلح انتهاء أزمة عمال وسائق شركة الزيوت المتكاملة بالسويس بمحضر صلح

صورة أرشيفية

انتهت أزمة 3 عمال بشركة الزيوت المتكاملة بالسويس وسائق أحد سيارات الإنتاج بمنطقة عتاقة الصناعية، بمحضر صلح بين الطرفين بقسم شرطة عتاقة .

تلقى قسم شرطة عتاقة بالسويس، أمس بلاغًا من سائق سيارة نقل يتهم 3 عاملين بشركة الزيوت المتكاملة بالتعدي عليه، وتحطيم السيارة، ومنعه من التحرك، كنوع من الاحتجاج على قرار فصل 480 عامل من شركة الزيوت المتكاملة وعدم صرف مستحقاتهم لمدة شهرين، وحدث ذلك الاعتداء أثناء تنظيمهم وقفه احتجاجيه أمس .

عقب ذلك توجه العاملين وقاموا بتحرير محضر ضد سائق السيارة النقل يتهمونه بمحاولة دهسهم بالسيارة، وإشعال النيران فيهم باستخدام أسطوانة غاز وفى نهاية الأمر تمكن الرائد أحمد عبد الفتاح، رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة، من تهدأة الأجواء بين العاملين والسائق، وتم تحرير محضر صلح بين الطرفين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا