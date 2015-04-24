شعرك يتساقط بعد الولادة؟!.. اعرفى الأسباب

أرسلت قارئة تقول أنها تعانى من تساقط شعرها بعد الولادة وذلك على النقيض أثناء فترة الحمل حيث كان جيدا وكثيفا، فما السبب؟

ويجيب الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن شعر المرأة أثناء فترة الحمل يتميز بالقوة والكثافة، ويزداد وقد يزداد أيضا فى بعض أماكن الجسم كالبطن والوجه وبين الثديين.

ويتابع د. وائل، أن زيادة الشعر فى الجسم أو الرأس تعد ظاهر طبيعية وذلك نتيجة لإفراز هرمون الحمل "البريجستيرون"، الذى يتضاعف أثناء فترة الحمل ويقوم على تقوية وتغذية بصيلات الشعر ويزيد من الأوعية الدموية حول منطقة الجلد، كما أن هذا الهرمون له وظيفة ذكرية وهذا السبب فى زيادة ظهور الشعر فى الجسم.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أنه بعد الولادة يزداد تساقط الشعر وذلك يرجع إلى العديد من الأسباب منها:

1- عدم أخذ الفيتامينات.

>2- تجنب أخذ الحديد.

>3- عدم تناول العاصر اللازمة من الزنك.

>4- تجنب أخذ الأوميجا3 6 9.